Джерри Уэст о влиянии Карри: «Не хотел бы видеть, как Шакил О’Нил пытается бросать 3-очковые»

Теги Голден Стэйт Шакил О′Нил НБА Джерри Уэст Стефен Карри Баскетбол

Член Зала славы Джерри Уэст рассказал, как разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри изменил баскетбол.

«Стеф – фантастический человек, отличный парень. И опять же, он не такой, как все думают. Он лучший универсальный игрок, чем ему приписывают. В свое время я не считал его хорошим защитником.

Но у него есть тот уникальный навык, который сильно изменил игру, и чем больше на нем акцентируют внимание, тем больше родители подталкивают детей в этом направлении.

Я бы не хотел видеть, как Шакил О’Нил пытается бросать 3-очковые, это знаю точно. Видел, как он бросает штрафные. А Стефа Карри запомнят навсегда», – сказал 86-летний Уэст в подкасте Пола Джорджа.

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2 комментария

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tusiel
Верните Валеру
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Антон
А я бы посмотрел
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