Маркос Найт остался в УНИКСе

УНИКС воспользовался опцией в контракте Маркоса Найта (33 года, 189 см) и продлил сотрудничество с защитником до конца сезона-2023/24.

Американец перешел в УНИКС из «Самары» в марте этого года и внес большой вклад в первый титул чемпиона лиги ВТБ в истории казанского клуба.

Найт провел за УНИКС 16 матчей, в среднем набирая 10,5 очка (44% из-за дуги), делая 3,8 подбора, 3,5 передачи и 1,3 перехвата за 27:36 минуты на площадке.

Точный бросок Найта на последних секундах принес УНИКСу победу над «Локомотивом-Кубань» (82:81) в 3-м матче финальной серии Лиги ВТБ.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?