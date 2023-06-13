Дмитрий Кулагин может перейти из «Зенита» в УНИКС
Атакующий защитник Дмитрий Кулагин (30 лет, 197 см) станет игроком УНИКСа.
Об этом сообщает журналист Александр Зотеев.
Кулагин с 2021 года выступал за «Зенит». В минувшем розыгрыше Лиги ВТБ россиянин набирал 6,6 очка, 1,9 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.
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