Дмитрий Кулагин может перейти из «Зенита» в УНИКС

Теги возможные переходы УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Дмитрий Кулагин Баскетбол

Атакующий защитник Дмитрий Кулагин (30 лет, 197 см) станет игроком УНИКСа

Об этом сообщает журналист Александр Зотеев.

Кулагин с 2021 года выступал за «Зенит». В минувшем розыгрыше Лиги ВТБ россиянин набирал 6,6 очка, 1,9 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий

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Lage
Будет отличное подписание! Жбанов сильнее в защите настолько, насколько Кулагин в нападении. Только вот если Перасович останется, игровое время из россиян в первую очередь достанется хорошим защитникам...
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