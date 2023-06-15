Алина Баженова после матча с Беларусью: «Победа стала как бальзам на душу»

Центровая юниорской женской сборной России U20 Алина Баженова поделилась впечатлениями после победы над Беларусью (93:79).

– Сегодня вы оформили дабл-дабл – 19 очков и 10 подборов. Чем объясните такой рывок по сравнению с прошлой игрой?

– Мне кажется, тем, что я вышла более настроенной, была заряжена на эту игру. Играл большую роль психологический момент. Тем более, мы разбирали вчерашний матч соперниц, смотрели, как будем играть и даже сделали новую комбинацию.

– Как ощущения после победы и сбора в целом?

– Замечательные, потому что это просто был невероятный сбор, прекрасная была команда тренеров и девочек. С ними было восхитительно работать. Я все впитывала как губка, и эта победа стала как бальзам на душу. Мне безумно понравилось! Хочется особо отметить командные моменты: когда совершаешь ошибку, тебя все равно поддерживают, подбадривают – чувствуется, что все за тебя горой.

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