Юлия Савукова: «Понимала, что меня выпускают в конце третьей четверти, и нужно как-то дать энергию со скамьи»

Защитник женской сборной России U20 Юлия Савукова прокомментировала победу молодежной женской сборной России в товарищеском матче с Беларусью (93:79).

На счету Савуковой 18 очков за 19:14 на паркете.

– Вам 17 лет, и вы уже выступаете за сборную U20. Как себя чувствуете в коллективе?

– Нет какого-либо разделения по возрасту – вне площадки все девочки очень дружелюбные и относятся друг к другу с пониманием. А на площадке – тоже дружелюбные плюс круто играют.

– Сегодня это было заметно. Вы очень эффективно выступили, особенно круто провели концовку третьей четверти, когда набрали 8 очков за несколько минут. Как поймали такой драйв?

– У меня все-таки было три фола. Я понимала, что меня выпускают в конце третьей четверти, и нужно как-то дать энергию со скамьи. И у меня это получилось, я забила первые два очка и потом они дали энергию дальше.

– В прошлом матче в Новогорске вы не показывали такие результаты. Как удалось разыграться сегодня?

– В игре против национальной сборной России нас очень прессинговали маленькие игроки. Здесь же выводить мяч было спокойнее, плюс сегодня была уже не первая игра, где чувствовалось волнение. Сегодня за счет болельщиков атмосфера была другая, больше чувствовалась поддержка семьи, родственников, друзей.

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