Джерри Уэст: «Порой мне тяжело смотреть матчи НБА. Баскетбол стал таким мягким»

В данный момент идет премьера нового выпуска подкаста форварда « » . Гостем стал Член зала славы .

«Бывают матчи, на которые мне тяжело смотреть.

В этом смысле я бы предпочел увидеть, как кто-то отдает красивую передачу, делает проход под кольцо, вместо того, чтобы выходя вчетвером на одного в быстром отрыве какой-то парень забегал за трехочковую линию и бросал издали.

Баскетбол стал таким мягким. Мне это не нравится. Я не думаю, что это то, что делает игру красивой», – сказал Уэст.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

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