Джерри Уэст: «Порой мне тяжело смотреть матчи НБА. Баскетбол стал таким мягким»

Теги Клипперс НБА Джерри Уэст Пол Джордж Баскетбол

В данный момент идет премьера нового выпуска подкаста форварда «Клипперс» Пола Джорджа. Гостем стал Член зала славы Джерри Уэст.

«Бывают матчи, на которые мне тяжело смотреть.

В этом смысле я бы предпочел увидеть, как кто-то отдает красивую передачу, делает проход под кольцо, вместо того, чтобы выходя вчетвером на одного в быстром отрыве какой-то парень забегал за трехочковую линию и бросал издали.

Баскетбол стал таким мягким. Мне это не нравится. Я не думаю, что это то, что делает игру красивой», – сказал Уэст.

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2 комментария

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rigobersong
В 85 лет вообще бодричком выглядит:) Мужик из стали просто:)
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Artest
Ты ещё ногомячистов не видел дядя Джерри,те с дуновения улетают в стратосферу и полчаса валяются на поле)
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