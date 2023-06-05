Джей Джей Редик: «Денвер» будет фаворитом в Западной конференции в обозримом будущем»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик поделился мнением, что «Денвер» будет фаворитом на Западе в ближайшем будущем.

«Независимо от того, что произойдет в этой серии, мы вступаем в фазу, когда «Денвер» будет фаворитом в Западной конференции в обозримом будущем.

Они были лучшими на Западе в этом году. Вышли в финал, пройдя через трудности. 4 лучших игрока: , , и лишь вступают в свои лучшие годы. У этой команды прекрасная взлетная полоса, чтобы претендовать на титулы», – заявил Редик в эфире First Take.

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