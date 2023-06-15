Никола Йокич потерял трофей MVP финала

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич признался, что потерял трофей MVP финала НБА 2023.

Ведущая ESPN Малика Эндрюс сказала, что она впервые берет интервью у MVP финала, который пришел без кубка в руках.

«Правда не знаю, где он находится. Я оставил его в помещении Спарки [Гонсалеса] (менеджера по инвентарю – Sports.ru), а потом кубок куда-то исчез. Так что я понятия не имею. Надеюсь, он каким-то образом в итоге окажется у меня дома», – поделился Йокич.

Серб стал 1-м игроком в истории НБА, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами».

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

Моменты счастья «Денвера»: обнимали кубок нежно-нежно, лидер всех расцеловал

Полвека мучений кончились: титул у «Наггетс»! Теперь Йокич – бесспорно лучший баскетболист мира

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Подшивалов
Хитрый ход Джоэль)
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Asanov
Потом выяснится ,то поменял на фураж для лошадей)
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Петров
Мне кажется у Сильвера прикипает от интервью Коляна )
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ryan T.
Надо на Авито зайти поискать... 🤔
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dl
Ответ Ryan T.
Надо на Авито зайти поискать... 🤔
В аккаунте Неманьи или Страхиньи.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Boroveev
Голосом гоблина: Художественный фильм Снетч (стибрили).
А тут и римейк можно в роли Николы вместо Стетхема или Джонса.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PEGEON
Хрен ему теперь ещё один МВП дадут, а то потеряет)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leadhead
Ответ Roman Boroveev
Голосом гоблина: Художественный фильм Снетч (стибрили). А тут и римейк можно в роли Николы вместо Стетхема или Джонса.
Джеральд «4 пальца» Грин и Бен «Хрен попадешь» Симмонс свои роли тоже получат.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Петров
Ответ PEGEON
Хрен ему теперь ещё один МВП дадут, а то потеряет)
зато когда найдет можно сказать: МВП финала нашел, но по прежнему не могу найти МВП регулярки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
сливовица)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udasb
Ответ PEGEON
Хрен ему теперь ещё один МВП дадут, а то потеряет)
Поверь, Йокичу абсолютно параллельно ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий