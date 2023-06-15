Никола Йокич потерял трофей MVP финала

Центровой «Денвера» признался, что потерял трофей MVP финала НБА 2023.

Ведущая ESPN Малика Эндрюс сказала, что она впервые берет интервью у MVP финала, который пришел без кубка в руках.

«Правда не знаю, где он находится. Я оставил его в помещении Спарки [Гонсалеса] (менеджера по инвентарю – Sports.ru), а потом кубок куда-то исчез. Так что я понятия не имею. Надеюсь, он каким-то образом в итоге окажется у меня дома», – поделился Йокич.

Серб стал 1-м игроком в истории НБА, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами».

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