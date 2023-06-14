Эксперт Крис Бруссард: «Йокич входит в Топ-20 игроков всех времени. Он опережает Баркли, Мэлоуна, Гарнетта и Новицки»

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По мнению спортивного эксперта Криса Бруссарда, центровой «Денвера» Никола Йокич уже зарекомендовал себя как один из величайших центровых в истории НБА и входит в Топ-20 игроков всех времен.

«Безусловно. В мою десятку величайших центровых входят Карим, Расселл, Шак, Уилт, Хаким, Мозес... Йокич стоит на 7-м месте сразу за Мозесом Мэлоуном. После него идут Дэвид Робинсон, Патрик Юинг и Джордж Майкан.

Думаю, что Йокич вполне способен обойти Мэлоуна и Оладжувона. Это зависит от того, продолжит ли он побеждать. Первая четверка – это просто легенды. Посмотрим, удастся ли Йокичу подняться до их уровня, сейчас рано говорить об этом.

Но я считаю, что на сегодняшний день Йокич уже входит в Топ-20 игроков всех времен. Он опережает Чарльза Баркли, Карла Мэлоуна, Кевина Гарнетта, Дирка Новицки, Дэвида Робинсона и Криса Пола», – сказал Бруссард.

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2 комментария

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leon01
понесли ботинки Митю..
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8w6sxy5f6x
Дирк, по-моему и не пытался быть центром
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