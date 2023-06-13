Агент Алексея Шведа: «Какой тромб в голове? Я не говорил такие слова»
Обрад Фимич, агент защитника ЦСКА Алексея Шведа, опроверг сообщение о том, что у баскетболиста в голове обнаружили тромб.
Ранее в СМИ появилась цитата Фимича, в которой он говорит, что Швед чувствует себя лучше, но «есть еще тромб в голове».
«Не понял откуда это взялось. Какой тромб в голове Алексея? Я не говорил такие слова ни одному российскому журналисту.
Повторное КТ не показало никаких проблем. Понятно, что совсем бесследно для здоровья эти побои пройти не могут, но динамика выздоровления идет хорошо.
Как я говорил ранее, врачи дают оптимистичные прогнозы. Уже в июле Швед сможет проводить тренировки с мячом», – сообщил агент.
1 мая Швед был избит около ресторана в центре Москвы, в результате чего получил серьезную черепно-мозговую травму. 9 мая игрока выписали из больницы.
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