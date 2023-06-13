Агент Алексея Шведа: «Какой тромб в голове? Я не говорил такие слова»

Теги травмы ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Обрад Фимич Баскетбол

Обрад Фимич, агент защитника ЦСКА Алексея Шведа, опроверг сообщение о том, что у баскетболиста в голове обнаружили тромб.

Ранее в СМИ появилась цитата Фимича, в которой он говорит, что Швед чувствует себя лучше, но «есть еще тромб в голове».

«Не понял откуда это взялось. Какой тромб в голове Алексея? Я не говорил такие слова ни одному российскому журналисту.

Повторное КТ не показало никаких проблем. Понятно, что совсем бесследно для здоровья эти побои пройти не могут, но динамика выздоровления идет хорошо.

Как я говорил ранее, врачи дают оптимистичные прогнозы. Уже в июле Швед сможет проводить тренировки с мячом», – сообщил агент.

1 мая Швед был избит около ресторана в центре Москвы, в результате чего получил серьезную черепно-мозговую травму. 9 мая игрока выписали из больницы.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.A.N.
какой надо быть инфо-помойкой, чтобы такую жесть вбросить? Журналюги совсем оборзели от безнаказанности. Зато стоит их разок прессануть - начинаются вопли про давление на сми, запрет свободы слова и прочая чушь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
а зачем первоначальный вброс удалять?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий