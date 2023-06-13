Владимир Гомельский: «Сергей Моня может гордиться собой. Хорошая была карьера»

Теги Сергей Моня сборная России Владимир Гомельский Баскетбол

Спортивный комментатор Владимир Гомельский считает, что чемпион Европы 2007 года и бронзовый призер Олимпиады-2012 Сергей Моня может гордиться своей карьерой.

в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение форварда «Зенита» Сергея Мони завершить профессиональную игровую карьеру в возрасте 40 лет.

«Хорошая карьера. Молодой здорово играл в Саратове, потом играл в ЦСКА очень хорошо и полезно. Сборной России приносил много пользы.

Не получилось в НБА, но у многих там не получается. А после того как вернулся из НБА, честно говоря, немножко поблек, но это тоже естественно.

С уважением отношусь к тому, чего он достиг. Я думаю, он может гордиться собой. Хорошая была карьера», — сказал Гомельский.

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров

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1 комментарий

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jqzn88xn6n
Капитан Россия!🇷🇺
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