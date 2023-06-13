Сергей Быков: «Сергею Моне не зря дали прозвище Капитан Россия»

Теги Сергей Моня Сергей Быков сборная России Баскетбол

Чемпион Европы 2007 года Сергей Быков отметил, что объявивший о завершении карьеры Сергей Моня феноменально играл за национальную сборную, за что получил прозвище Капитан Россия.

«Надо сказать, что прозвище Капитан Россия ему не зря дали, потому что в сборной он играл феноменально.

Он был ценен тем, что в сложные минуты всегда себя проявлял. Я вспоминаю чемпионат Европы 2011 года, у нас там были две сложные концовки, он в них забивал, и мы побеждали, и перед этим он просил мяч, будучи абсолютно уверенным, что он забьет.

Он был одержим баскетболом. Есть такой тип игроков, которые вечно чем-то недовольны, постоянно ноют, Моня не из этой породы. У него был отличный бросок и суперотдача в защите.

Хочу его поздравить, шикарная карьера, много титулов, его имя стало нарицательным в российском баскетболе, с началом нового этапа в его жизни», – сказал Быков.

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Всё так.
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