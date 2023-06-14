Никола Йокич может пропустить чемпионат мира из-за семейного праздника

Теги Денвер сборная Сербии НБА Никола Йокич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Участие центрового «Денвера» Николы Йокича в предстоящем чемпионата мира находится под вопросом, сообщает The Athletic.

Сербский бигмен собирается посетить семейный праздник, который запланирован на период с 25 августа по 10 сентября.

Во время финальной серии плей-офф Йокич не стал отвечать на вопросы журналистов касательно своего участия в чемпионате мира-2023.

Йокич стал MVP финальной серии плей-офф НБА, в которой «Наггетс» обыграли «Хит» (4-1) и завоевали первый в истории клуба чемпионский титул. Серб стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам.

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11 комментариев

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Ебздрогыч
Если пьянка мешает работе, то нафиг такую работу!
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boller_73
Жить надо так, чтобы семейный праздник отмечать две недели
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Евгений - 79
Пора чемпионат планировать с учетом его праздников 🤣
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Insamo217
Йокич, конечно уникальный человек. Все в НБА гоняются за наследием, уважением, надрачивают стату, жалуются что не попали в той или иной список, рейтинг в 2К маленький и и.д. И Йокич открыто показывает,, что НБА не самое главное в его жизни, он просто ремесленник, который ходит на работу. И при этом просто разорвал всю лигу в этом году, внешне особо не напрягаясь. Удивительно
+11
-1
+10
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Ann Tretiakova
стесняюсь спросить ...а что это за праздники такие ))) больше 2 недель))) епт, умеют же гулять в Сербии...
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Beloded2007
Праздник с 25 августа по 10 сентября? Жду новость: Никола Йокич пропустит следующий сезон из-за проблем с печенью
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Oleg Olegov
Выиграет семейный праздник по тостам, рюмкам и танцам.
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fbd
Будут отмечать покупку новой лошади в узком семейном кругу из ста человек и населения всех окрестных деревень
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Александр Спирин
Любичевские конные игры
В первые выходные сентября каждый год тысячи людей приезжают в город Пожаревац, чтобы посетить крупнейший праздник конного спорта в Сербии — Конные игры Любичево. На городском ипподроме проходят всевозможные гонки и скачки, а также выступления детей-акробатов, которые выполняют трюки на лошадях.Не менее увлекательная часть программы — соревнования по многоборью, в которых участники соревнуются в пяти дисциплинах: метании булавы, стрельбе из лука, верховой езде, метании копья и сабли.
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quznez
Ответ boller_73
Жить надо так, чтобы семейный праздник отмечать две недели
знакомый итальянец немецкого разлива просит отпуск 4 недели, свадьба в греции, родня из италии понаедет, у южан традиция чтоли, длинный семейный праздник, собираются гурьбой по греции колесить, грит, 4 недели в самый раз, 3 недели минимум.
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