Никола Йокич может пропустить чемпионат мира из-за семейного праздника

Участие центрового « » в предстоящем чемпионата мира находится под вопросом, сообщает The Athletic.

Сербский бигмен собирается посетить семейный праздник, который запланирован на период с 25 августа по 10 сентября.

Во время финальной серии плей-офф Йокич не стал отвечать на вопросы журналистов касательно своего участия в чемпионате мира-2023.

Йокич стал MVP финальной серии плей-офф НБА, в которой «Наггетс» обыграли «Хит» (4-1) и завоевали первый в истории клуба чемпионский титул. Серб стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам.

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