В Нью-Йорке появился огромный рекламный щит Nike с Николой Йокичем

Теги Денвер НБА фото Nike НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

В Нью-Йорке появился новый огромный рекламный щит Nike с изображением центрового «Денвера» Николы Йокича и надписью «No Joke» («Без шуток»).

Сербский бигмен стал MVP финальной серии плей-офф НБА, в которой «Наггетс» обыграли «Хит» (4-1) и завоевали первый в истории клуба чемпионский титул.

Йокич стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам.

Кто согнал жир с Николы Йокича

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6 комментариев

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ДИКАНЬ
Решил таки баллотироваться? ))
+7
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+7
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Korban Cobain
Ответ N0thing_Remains
Привет! А как опубликовать пользовательские новости на сайте? На https://www.sports.ru/usernews/add.html вижу "Ошибка У вас нет прав для выполнения этого действия". Сейчас столько всего есть про Наггетс, а на спорте полторы новости
Тут только фанаты или хейтеры Леброна сидят))
+3
-1
+2
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Olga.t
Заслужил, красавчик!
+1
-1
0
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N0thing_Remains
Привет! А как опубликовать пользовательские новости на сайте? На https://www.sports.ru/usernews/add.html вижу "Ошибка У вас нет прав для выполнения этого действия". Сейчас столько всего есть про Наггетс, а на спорте полторы новости
0
0
0
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betwriver
Удача (везение), что в жизни Айхенбергера появился Йокич, и наоборот, что в жизни Йокича появился (кроме Мэлоуна) и такой тренер по физподготовке, как Айхенбергер - и в которого он поверил. Им обоим повезло. Что, однако, совсем не умаляет их собственных титанических усилий на пути к нынешнему грандиозному успеху.
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Artur Prokopchuk
Ответ N0thing_Remains
Привет! А как опубликовать пользовательские новости на сайте? На https://www.sports.ru/usernews/add.html вижу "Ошибка У вас нет прав для выполнения этого действия". Сейчас столько всего есть про Наггетс, а на спорте полторы новости
ну здесь такие же медия, как и в США. Зачем публиковать интересные материалы по Денверу, они ведь "скучные" по мнению медиа и простых обывателей.
Вот если Йокич начнет светится по интернету с волыной или Мюррей заведет романы с несколькими порнозвездами, то все лента будет забита новостями про Денвер
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