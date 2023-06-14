В Нью-Йорке появился огромный рекламный щит Nike с Николой Йокичем
В Нью-Йорке появился новый огромный рекламный щит Nike с изображением центрового «Денвера» Николы Йокича и надписью «No Joke» («Без шуток»).
Сербский бигмен стал MVP финальной серии плей-офф НБА, в которой «Наггетс» обыграли «Хит» (4-1) и завоевали первый в истории клуба чемпионский титул.
Йокич стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам.
Кто согнал жир с Николы Йокича
Вот если Йокич начнет светится по интернету с волыной или Мюррей заведет романы с несколькими порнозвездами, то все лента будет забита новостями про Денвер