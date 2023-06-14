В Нью-Йорке появился огромный рекламный щит Nike с Николой Йокичем

В Нью-Йорке появился новый огромный рекламный щит с изображением центрового « » Николы Йокича и надписью «No Joke» («Без шуток»).

Сербский бигмен стал MVP финальной серии плей-офф , в которой «Наггетс» обыграли «Хит» (4-1) и завоевали первый в истории клуба чемпионский титул.

Йокич стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам.

Кто согнал жир с Николы Йокича