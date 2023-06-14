Георгий Жбанов о переходе в «Зенит»: «Постараюсь радовать хорошей игрой»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Георгий Жбанов Баскетбол

Новобранец «Зенита» Георгий Жбанов поделился ожиданиями от выступления за команду.

«Рад присоединиться к «Зениту» и дружной семье петербургских болельщиков. Мы не раз встречались с ними, когда я приезжал сюда как соперник, и поддержка команде чувствовалась на всей арене. Приятно чувствовать, что тебя так поддерживают.

Постараюсь в ответ радовать зрителей хорошей игрой и, надеюсь, трофеями. Вперед, «Зенит», – сказал Жбанов.

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