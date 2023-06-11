«Жальгирис» объявил о продлении контракта с Томасом Димшей

Защитник Томас Димша (29 лет, 196 см) заключил новое соглашения с «Жальгирисом».

Контракт подписан по схеме «2+1».

«Счастлив остаться частью « ». Я вернулся после перерыва и наконец-то почувствовал доверие и поддержку. Мы провели хороший сезон, поэтому мне не пришлось долго думать о продлении соглашения», – сказал защитник.

В прошедшем сезоне Евролиги Димша набирал в среднем 5,9 очка, 2,4 передачи и 2,1 подбора.

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