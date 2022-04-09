Андрей Кириленко посетил Нижний Новгород и встретился с губернатором области

В пятницу состоялась рабочая поездка президента РФБ Андрея Кириленко в .

В рамках визита Кириленко встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Стороны обсудили развитие баскетбола в регионе, отметив, что существует необходимость развития баскетбольной инфраструктуры. В прошлом году началась точечная реконструкция уличных баскетбольных площадок. Уже поднят вопрос о создании современного Центра уличного баскетбола.

После встречи с губернатором президент РФБ отправился на Суперфинал 15-го сезона Лиги «КЭС-Баскет». В пятницу у юношей и девушек проходили матчи за бронзу и различные конкурсы. Кириленко принял участие в одном из них.

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