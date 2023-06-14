Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о том, что этим летом « » попытается заполучить еще одного звездного игрока.

Чарания предположил, что «Хит» могут включиться в борьбу за игрока « » , так как они уже предпринимали попытку выменять его в этом году.

«Просто чтобы дать вам представление о том, кого они рассматривали за последние несколько месяцев, скажу, что они делали предложение « » по Кайри Ирвингу перед дедлайном. Как мне сказали, это случилось прямо перед тем, как его обменяли в «Мэверикс».

Они собираются исследовать рынок на предмет возможного перехода звездного игрока. Вернутся ли они к варианту с Кайри Ирвингом?» – сказал Чарания.

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