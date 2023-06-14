«Майами» пытался выменять Кайри Ирвинга перед дедлайном

Теги Даллас Майами Бруклин НБА Кайри Ирвинг Шэмс Чарания Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о том, что этим летом «Майами» попытается заполучить еще одного звездного игрока.

Чарания предположил, что «Хит» могут включиться в борьбу за игрока «Далласа» Кайри Ирвинга, так как они уже предпринимали попытку выменять его в этом году.

«Просто чтобы дать вам представление о том, кого они рассматривали за последние несколько месяцев, скажу, что они делали предложение «Бруклину» по Кайри Ирвингу перед дедлайном. Как мне сказали, это случилось прямо перед тем, как его обменяли в «Мэверикс».

Они собираются исследовать рынок на предмет возможного перехода звездного игрока. Вернутся ли они к варианту с Кайри Ирвингом?» – сказал Чарания.

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7 комментариев

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fhneh
Ответ Александр Лукашов
Бог отвёл
Так-то Ирвинг разыгрывающий чемпионского уровня. И гайку уже брал. И менять собирались наверняка на Хирро с плюшками, который итак в плей-офф не играл. Так что Ирвинг вполне мог стать х фактором для Майами.
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Аркадий Байдерин
Я думаю их пакет из Лаури и Робинсона мало кого возбуждал)
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Александр Лукашов
Бог отвёл
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Alexander Permyakov
Ответ boller_73
Ирвинг с его тараканами в культуру Хит, нет уж, пусть Дончич страдает)
Батлер приходил в "культуру Хит" тоже не с кристально чистой репутацией.
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Jerry Rodrogha
Жаль, жаль. Глядишь, Бостон бы до финала дошёл...
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Jerry Rodrogha
Ответ Alexander Permyakov
Батлер приходил в "культуру Хит" тоже не с кристально чистой репутацией.
Батлер приходил с конфликтами как раз на тему пахоты. Так что его место в этой культуре читалось.
А Ирвинг имеет совсем другой бэкграунд. Протесты против работы, игнор одноклубников, которые в финале конфы бьются вторым составом, шалфей, конспирология, вечеринки с нарушением правил режима.
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