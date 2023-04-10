Шэмс Чарания: «Даллас» обязан продлевать Ирвинга, других вариантов просто нет»

Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания обозначил ключевые задачи « » на межсезонье.

«Приоритетом является подписание нового контракта с . Они обязаны его продлевать, других вариантов просто нет. «Мэвс», Нико Харрисон, – все надеются на удачу в лотерее драфта.

Затем они выйдут на рынок и попытаются усилиться. Вопрос стоит в том, смогут ли они сделать эту команду достаточно хорошей этим летом, чтобы бороться за чемпионство в следующем году», – сказал Чарания в эфире Fan Duel TV.

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