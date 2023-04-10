Шэмс Чарания: «Даллас» обязан продлевать Ирвинга, других вариантов просто нет»
Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания обозначил ключевые задачи «Далласа» на межсезонье.
«Приоритетом является подписание нового контракта с Кайри Ирвингом. Они обязаны его продлевать, других вариантов просто нет. «Мэвс», Нико Харрисон, Марк Кьюбан – все надеются на удачу в лотерее драфта.
Затем они выйдут на рынок и попытаются усилиться. Вопрос стоит в том, смогут ли они сделать эту команду достаточно хорошей этим летом, чтобы бороться за чемпионство в следующем году», – сказал Чарания в эфире Fan Duel TV.
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
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самый смех будет если выиграют)
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