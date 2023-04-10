Шэмс Чарания: «Даллас» обязан продлевать Ирвинга, других вариантов просто нет»

Теги Даллас НБА Марк Кьюбан Кайри Ирвинг Шэмс Чарания Нико Харрисон Баскетбол

Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания обозначил ключевые задачи «Далласа» на межсезонье.

«Приоритетом является подписание нового контракта с Кайри Ирвингом. Они обязаны его продлевать, других вариантов просто нет. «Мэвс», Нико Харрисон, Марк Кьюбан – все надеются на удачу в лотерее драфта.

Затем они выйдут на рынок и попытаются усилиться. Вопрос стоит в том, смогут ли они сделать эту команду достаточно хорошей этим летом, чтобы бороться за чемпионство в следующем году», – сказал Чарания в эфире Fan Duel TV.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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6 комментариев

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Виталий Мучаев
Ответ Misson
И с чего это Даллас, не попадающий в плей-офф, вдруг осенью станет претендентом на чемпионство? Их максимум второй раунд плей-офф.
Лотерею Вембаллиард выиграть хотят)))
самый смех будет если выиграют)
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Super Objectively
Вопрос стоит в том, смогут ли они сделать эту команду достаточно хорошей этим летом, чтобы бороться за чемпионство в следующем году--нет ,не смогут! не может команде где сразу 2 лучших игрока команды не защищаются претендовать на что то серьёзное
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Vanila Panda
Ответ kolyan#15
Ему что начали цену набивать??? Кто из приличных команд сейчас может дать хороший контракт Шалфею))))
почти любая команда даст ему деньги
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Misson
И с чего это Даллас, не попадающий в плей-офф, вдруг осенью станет претендентом на чемпионство? Их максимум второй раунд плей-офф.
+5
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+5
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kolyan#15
Ему что начали цену набивать???

Кто из приличных команд сейчас может дать хороший контракт Шалфею))))
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Андрей 13
Продлят, им деваться некуда. Потом поменяют.
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