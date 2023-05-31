«Локомотив-Кубань» и «Зенит» интересуются Ти Джей Шортсом

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Несколько клубов Единой лиги ВТБ, в число которых входят «Локомотив-Кубань» и «Зенит», проявляют интерес к разыгрывающему немецкого «Телекома» Ти Джей Шортсу (25 лет, 175 см).

Американец также интересен клубам Евролиги и Еврокубка, включая «Баварию», «Альбу» и «Париж».

В сезоне-2022/23 Шортс помог «Телекому» выиграть Лигу чемпионов и был признан MVP турнира.

В прошлом году Шортс получил гражданство Северной Македонии и стал игроком национальной сборной страны.

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1 комментарий

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Vano from Tbilisi
Очень хороший игрок. По тем матчам что видел, его ждт хорошее будущее в ЕЛ, учитывая кризис разыгрывающих
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