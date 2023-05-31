«Локомотив-Кубань» и «Зенит» интересуются Ти Джей Шортсом

Несколько клубов Единой лиги ВТБ, в число которых входят « » и « », проявляют интерес к разыгрывающему немецкого « » Ти Джей Шортсу (25 лет, 175 см).

Американец также интересен клубам Евролиги и Еврокубка, включая «Баварию», «Альбу» и « ».

В сезоне-2022/23 Шортс помог «Телекому» выиграть чемпионов и был признан MVP турнира.

В прошлом году Шортс получил гражданство Северной Македонии и стал игроком национальной сборной страны.

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