Тимофей Герасимов покинул «Енисей»

Легкий форвард Тимофей Герасимов (26 лет, 197 см) принял решение покинуть « ».

«Мы благодарны Тимофею за два ярких сезона. Удачи и успехов в новом клубе!» – говорится в заявлении команды.

В 31 матче прошедшего сезона лиги ВТБ Герасимов набирал в среднем 8,6 очка, 4,3 подбора и 4 передачи, реализуя 49,3% бросков из-за дуги.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций