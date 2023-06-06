Тимофей Герасимов покинул «Енисей»

Теги Енисей Единая лига ВТБ Тимофей Герасимов Баскетбол

Легкий форвард Тимофей Герасимов (26 лет, 197 см) принял решение покинуть «Енисей».

«Мы благодарны Тимофею за два ярких сезона. Удачи и успехов в новом клубе!» – говорится в заявлении команды.

В 31 матче прошедшего сезона Единой лиги ВТБ Герасимов набирал в среднем 8,6 очка, 4,3 подбора и 4 передачи, реализуя 49,3% бросков из-за дуги.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий