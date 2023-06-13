Джейсон Уильямс: «Оскар Робертсон не смог бы играть в сегодняшней НБА»

Теги Джейсон Уильямс НБА Оскар Робертсон Баскетбол

Чемпион 2006 года Джейсон Уильямс считает, что легендарный Оскар Робертсон не добился бы успеха в современной НБА.

«Все эти старые игроки были великолепны, но на мой взгляд, игра эволюционировала.

Сложно сравнивать этих игроков, все они были хороши по-своему. Но взять, например, Оскара Робертсона. Один из величайших в истории, верно? Он не смог бы играть сегодня. Вот что я имею в виду», – заявил Уильямс.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Это актуально для всех видов спорта практически, а не только для баскетбола. На самом деле насколько это действительно так, можно посмотреть по результатам индивидуальных видов спорта. Посмотрите какое место на олимпиаде заняли бы её победители 1971 года в беге, плаванье и т.д на последней олимпиаде.

Но для командных видов спорта это должно быть ещё более выражено. Потому что индивидуальные цикличные виды спорта практически статичны в плане тактики, а в командных видах спорта сам принцип игры может меняться за счет тактики и вымирать могут вообще целый амблуа. Например такие как либеро( последний защитник) в футболе, или тафгаи в хоккее.

В результате, с одной стороны и физическая подготовка, и тренировочный процесс улучшился значительно, с другой стороны скаутские отделы стали эффективней, что означает большую конкуренцию, а с третьей просто сама игра видоизменилась.

Так что практически любой топовый баскетболист прошлого не смог бы сохранить свою эффективность в современной лиге. И чем раньше он играл, тем больше будет вот этот коэффициэнт потерь его качества игры.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cruyff14@bk.ru
Ответ Forza
Это актуально для всех видов спорта практически, а не только для баскетбола. На самом деле насколько это действительно так, можно посмотреть по результатам индивидуальных видов спорта. Посмотрите какое место на олимпиаде заняли бы её победители 1971 года в беге, плаванье и т.д на последней олимпиаде. Но для командных видов спорта это должно быть ещё более выражено. Потому что индивидуальные цикличные виды спорта практически статичны в плане тактики, а в командных видах спорта сам принцип игры может меняться за счет тактики и вымирать могут вообще целый амблуа. Например такие как либеро( последний защитник) в футболе, или тафгаи в хоккее. В результате, с одной стороны и физическая подготовка, и тренировочный процесс улучшился значительно, с другой стороны скаутские отделы стали эффективней, что означает большую конкуренцию, а с третьей просто сама игра видоизменилась. Так что практически любой топовый баскетболист прошлого не смог бы сохранить свою эффективность в современной лиге. И чем раньше он играл, тем больше будет вот этот коэффициэнт потерь его качества игры.
Но, у современных и обувь другая,и система подготовки и время на адаптацию. Нужно с обеих сторон смотреть на вопрос
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artur Prokopchuk
а что Белый Шоколад не заслужил на Спортс фото ? Неуважение
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей 13
Что только в современной нба не бегает по паркету. И по 20 очков забивает. Эволюционировала так, что Джеймс в 38 лет показывают стату лучше чем в прайме в Кливленде, 20 лет "эволюции"... Если игрок обладает определенными параметрами, навыком, интеллектом, то что может помешать ему реализовать свои самые лучшие качества в любую эпоху, с той или иной долей успеха? А сказать, что он бы не смог, не приведя ни одного аргумента со ссылкой на некую "эволюцию", верх глупости.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Light Yagami
В продоте есть наглядный пример Dendi, который просто в посмешище превратился со временем, хотя 10 лет назад считался лучшим мидером. Я к тому, что вот этот тезис я на 100% поддерживаю, но старики типо Шака рвутся инста, когда слышат подобное мнение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий