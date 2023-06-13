Джейсон Уильямс: «Оскар Робертсон не смог бы играть в сегодняшней НБА»

Чемпион 2006 года считает, что легендарный не добился бы успеха в современной .

«Все эти старые игроки были великолепны, но на мой взгляд, игра эволюционировала.

Сложно сравнивать этих игроков, все они были хороши по-своему. Но взять, например, Оскара Робертсона. Один из величайших в истории, верно? Он не смог бы играть сегодня. Вот что я имею в виду», – заявил Уильямс.