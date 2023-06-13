Джейсон Уильямс: «Оскар Робертсон не смог бы играть в сегодняшней НБА»
Чемпион 2006 года Джейсон Уильямс считает, что легендарный Оскар Робертсон не добился бы успеха в современной НБА.
«Все эти старые игроки были великолепны, но на мой взгляд, игра эволюционировала.
Сложно сравнивать этих игроков, все они были хороши по-своему. Но взять, например, Оскара Робертсона. Один из величайших в истории, верно? Он не смог бы играть сегодня. Вот что я имею в виду», – заявил Уильямс.
Но для командных видов спорта это должно быть ещё более выражено. Потому что индивидуальные цикличные виды спорта практически статичны в плане тактики, а в командных видах спорта сам принцип игры может меняться за счет тактики и вымирать могут вообще целый амблуа. Например такие как либеро( последний защитник) в футболе, или тафгаи в хоккее.
В результате, с одной стороны и физическая подготовка, и тренировочный процесс улучшился значительно, с другой стороны скаутские отделы стали эффективней, что означает большую конкуренцию, а с третьей просто сама игра видоизменилась.
Так что практически любой топовый баскетболист прошлого не смог бы сохранить свою эффективность в современной лиге. И чем раньше он играл, тем больше будет вот этот коэффициэнт потерь его качества игры.