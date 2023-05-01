Джейсон Уильямс: «Не набирал бы 30 очков, но отдавал бы любое количество результативных передач в современной НБА»

Теги Джейсон Уильямс НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс не думает, что разыгрывающему трудно совершать результативные передачи при столь высокой результативности современной НБА.

«Мне будет трудно набрать 25-30 очков, как эти защитники сегодня, потому что я не стремлюсь быть бомбардиром. Но определенно, учитывая то, насколько эффективны игроки сейчас, думаю, я мог бы набрать любое количество передач в зависимости от количества минут на паркете», – заявил Уильямс.

«Белый шоколад» cовершал в среднем 5,9 передачи за матч в своей карьере.

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3 комментария

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Jazzzz
Белый шоколад легенда
+7
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+7
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kaissa
В целом согласен.
Швырнул мяч на последней секунде владения в сторону снайпера - тот еле выловил - пальнул - попал - а тебе передача нахаляву.)))
+2
-1
+1
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Райли Карри
один из моих любимых рз
нацелен на пас. всегда
0
0
0
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