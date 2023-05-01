Джейсон Уильямс: «Не набирал бы 30 очков, но отдавал бы любое количество результативных передач в современной НБА»

Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс не думает, что разыгрывающему трудно совершать результативные передачи при столь высокой результативности современной НБА.

«Мне будет трудно набрать 25-30 очков, как эти защитники сегодня, потому что я не стремлюсь быть бомбардиром. Но определенно, учитывая то, насколько эффективны игроки сейчас, думаю, я мог бы набрать любое количество передач в зависимости от количества минут на паркете», – заявил Уильямс.

«Белый шоколад» cовершал в среднем 5,9 передачи за матч в своей карьере.

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