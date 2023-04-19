«Хватит! Надо и о здоровье подумать». Сергей Моня завершит карьеру по окончании сезона
Форвард «Зенита» Сергей Моня заявил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.
— Этот сезон для вас — последний?
— Да. Хватит! Все-таки 40 лет. Надо и о здоровье подумать.
— Мы слышали про ваш диагноз. Тромбоз вен?
— Да. Выскочила вена. Первым заметил Фридзон: «Гляди-ка, что у тебя на правой икре!» А в 2018-м у меня на левой ноге вены вырезали.
— Варикоз?
— Да. Плановая операция. Так что опыт уже был, поэтому сразу обратился к докторам. Не знал бы — может, играл бы до конца сезона. Неизвестно, чем закончилось бы.
— Шутить с таким не стоит.
— Врач как увидел: «Сережа, стоп!»
— Чем опасно?
— Тромб может оторваться. Летальный исход!
— Ну и ну.
— Тромб уже есть. Если бегать и прыгать — оторвется. Может в легкие ударить. А может в сердце. Так что надо брать паузу. Пить таблетки, разжижающие кровь. В специальном чулке хожу.
— Любые нагрузки теперь противопоказаны?
— Почему? Я и бегаю, и в тренажерном зале занимаюсь. Единственное ограничение — нельзя в общей группе тренироваться. Игра у нас быстрая, контактная. Не дай бог кто-то по ноге ударит — из-за гематомы могут возникнуть осложнения. Лучше не рисковать.
Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров
10 комментариев