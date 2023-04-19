«Хватит! Надо и о здоровье подумать». Сергей Моня завершит карьеру по окончании сезона

Теги Сергей Моня Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Моня заявил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

— Этот сезон для вас — последний?

— Да. Хватит! Все-таки 40 лет. Надо и о здоровье подумать.

— Мы слышали про ваш диагноз. Тромбоз вен?

— Да. Выскочила вена. Первым заметил Фридзон: «Гляди-ка, что у тебя на правой икре!» А в 2018-м у меня на левой ноге вены вырезали.

— Варикоз?

— Да. Плановая операция. Так что опыт уже был, поэтому сразу обратился к докторам. Не знал бы — может, играл бы до конца сезона. Неизвестно, чем закончилось бы.

— Шутить с таким не стоит.

— Врач как увидел: «Сережа, стоп!»

— Чем опасно?

— Тромб может оторваться. Летальный исход!

— Ну и ну.

— Тромб уже есть. Если бегать и прыгать — оторвется. Может в легкие ударить. А может в сердце. Так что надо брать паузу. Пить таблетки, разжижающие кровь. В специальном чулке хожу.

— Любые нагрузки теперь противопоказаны?

— Почему? Я и бегаю, и в тренажерном зале занимаюсь. Единственное ограничение — нельзя в общей группе тренироваться. Игра у нас быстрая, контактная. Не дай бог кто-то по ноге ударит — из-за гематомы могут возникнуть осложнения. Лучше не рисковать.

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Novikov
Сергей отличный игрок был в свои годы. Думаю входит в 10 лучших российских баскетболистов 21 века.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grevestor
Ответ RAMIK
Кириленко, Мозгов, Швед думаю в топ 3. А вот следом идут по мне Хряпа и Моня. Потом уже Воронцевич, Курбанов, и остальные. За баскетболом российским не слежу сильно давно, но если кого забыл то добавьте.
Вкусовщина же:) Кириленко однозначно первый, а дальше кому кто больше нравится. По мне так Хряпа второй. А так ещё и Саврасенко, и JR тоже российский:)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Товарищ Бразаускас
Заканчивай, земляк! Денег заработал, титулы выиграл, карьера сложилась великолепная. Горжусь, что такие люди рождались в Саратове)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
Игра Виктора Хряпы, Сергея Мони и Андрея Кириленко - лучше что было с российским баскетболом в этом веке
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita1981
Здоровья Сергею Моне!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Ответ Aleksey Novikov
Сергей отличный игрок был в свои годы. Думаю входит в 10 лучших российских баскетболистов 21 века.
Кириленко, Мозгов, Швед думаю в топ 3. А вот следом идут по мне Хряпа и Моня. Потом уже Воронцевич, Курбанов, и остальные. За баскетболом российским не слежу сильно давно, но если кого забыл то добавьте.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Novikov
Ответ grevestor
Вкусовщина же:) Кириленко однозначно первый, а дальше кому кто больше нравится. По мне так Хряпа второй. А так ещё и Саврасенко, и JR тоже российский:)
Согласен. Фридзона можно ещё в этот список добавить. Обидно, что молодёжи нет сильной. И не видно на подходе. Иногда кто-то вроде неплохо начинает, а потом на одном уровне и играет в лучшем случае.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Ответ grevestor
Вкусовщина же:) Кириленко однозначно первый, а дальше кому кто больше нравится. По мне так Хряпа второй. А так ещё и Саврасенко, и JR тоже российский:)
Саврасенко был бы топ 10 у меня, Каун в ЦСКА тоже был неплох. Панова и Пашутина ещё вспомню.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий