Никола Йокич о победе в чемпионате: «Это не самое главное в мире»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Лидер «Денвера» Никола Йокич расстроился из-за того, что ему придется задержаться в городе до четверга, когда состоится чемпионский парад.

Во время пресс-конференции после победы в чемпионате НБА журналист поинтересовался у серба, ждет ли он парада.

Йокич повернулся к сотруднику клуба и поинтересовался, когда состоится парад. Ему сказали, что в четверг. 

«Нет... Мне надо домой», – произнес самый ценный игрок финала, вызвав смех в зале.

Никола также заявил, что в целом спокойно относится к завоеванию первого титула в карьере.

«Мы справились со своей работой, достигли успеха в своем деле, реализовали поставленную задачу. Это потрясающее чувство. Но, как я уже говорил раньше, это еще не главное в мире. Мне так кажется. Ну хорошо, я выиграл. Ну то есть нет, это мы выиграли. Но это все равно не самое главное в мире. Есть еще немало вещей, которые мне нравятся. Это нормально, я так считаю. Никто не любит свою работу. Или любит? Они просто врут», – заявил Йокич.

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

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21 комментарий

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Nick Soloviev
Он конечно уникальный персонаж)
+27
0
+27
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Fazy10
Йокич хочет к бабушке в деревню на каникулы , грядки копать
+26
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+26
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Кирилл
Нужно отдохнуть перед Чемпионатом Мира со своими лошадками )
+12
-1
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Новый Орлеан
Ответ Андрей 13
Зачем же так обесценивать победу? Это не скромность, а даже какое то неуважение. И после таких слов своего лидера, Денвер будет сетовать на то, что им не уделяют должного внимания? Ты выиграл чемпионат, это мечта любого игрока! И ты говоришь, что мол, "мне пора домой", "у меня есть дела по важнее"... Такое отношение слегка разочаровывает. И я бы не стал переоценивать эту победу, примерно так же как победу ЛА над тем же Майами в пузыре, да и победу Янниса тоже. Все же были биты две команды хромающие что называется на одну ногу ( Клипперс и Финикс. Да и Майами тоже чемпионской командой не назовешь. Ну что же, по крайней мере Йокич не кричит что он лучший в мире, как некоторые. Победа его заслужена, как и МВП финала. Говорят, что играет на расслабоне... Но видите как устал человек, даже на парад остаться не хочет... Так что наверное его болельщика не стоит за него сильно волноваться, ему и без гайки было нормально, как он сам дает это понять.
Никто победу не обесценивает. Зачем придумывать-то? Человек провёл почти год за границей. Помог команде добыть трофей. Логично что домой хочет. В чём здесь неуважение? Он своей игрой уважение добыл. Добивают эти дебильные претензии от диванных юзеров Спортса.
+8
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Сергей Орлов
Ответ Fazy10
Йокич хочет к бабушке в деревню на каникулы , грядки копать
Практически так и есть)
+6
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dl
Ну отпросится подумаешь. Батя пусть записку напишет.
+5
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boller_73
И Сильвер такой думает, ну и как нам его пиарить и делать лицом лиги)
+4
0
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DirtyHarry 44
Хороший этот парень, Йокич. Вот она славянская доброта и простота)
Чел просто выполнил свою работу и хочет поехать домой побывать с семьей и близкими. У каждого свои приоритеты.
+4
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NikolayOss
Ответ boller_73
И Сильвер такой думает, ну и как нам его пиарить и делать лицом лиги)
Ну да, с нынешней повесточкой продвигать простоту, сдержанность и семейные ценности не получится
+5
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dl
Ответ Антон Князев
Он пошутил, это очевидно если открыть оригинал.
Конечно все это ирония. Он просто не пафосный. Но вовлечен он весьма и весьма, как иначе. Мы ж видели, как он во время тайм-аута орал, несмотря на то, что обычно сдержан. И веселился от души, и наверняка продолжает.
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Антон Князев
Он пошутил, это очевидно если открыть оригинал.
+1
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Андрей 13
Ответ Новый Орлеан
Никто победу не обесценивает. Зачем придумывать-то? Человек провёл почти год за границей. Помог команде добыть трофей. Логично что домой хочет. В чём здесь неуважение? Он своей игрой уважение добыл. Добивают эти дебильные претензии от диванных юзеров Спортса.
Я кажется написал подробно в "чем" и "почему"... "Никто не любит свою работу. или любит?" "Они просто врут". Это слова чемпиона и мвп после победы! Прямым текстом все сказал, что ему плевать на ваши перстни и парады... Для него это работа. А работу никто не любит. А те кто говорит что любит, просто врут. Мне даже немного жаль его, бедный и несчастный Йокич, пережил такие сражения, как его нещадно били... Но он выстоял! И победил. Но эта победа оказалась по сути ему не нужна. Работа такая у парня. После таких слов, трудно быть болельщиком Йокича. Можно только пожелать ему в следующий раз быстрее уйти в отпуск.
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mailman
"just business"
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corazón blanco
Не все герои носят плащи.
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Sanan1908
Интересно, почему у него нет до сих пор именных кроссовок. У каких-то зайонов, морантов есть, а у него нет.
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Freddy Durst
Ответ Fazy10
Йокич хочет к бабушке в деревню на каникулы , грядки копать
пирожки кушать
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