Лидер « » расстроился из-за того, что ему придется задержаться в городе до четверга, когда состоится чемпионский парад.

Во время пресс-конференции после победы в чемпионате НБА журналист поинтересовался у серба, ждет ли он парада.

Йокич повернулся к сотруднику клуба и поинтересовался, когда состоится парад. Ему сказали, что в четверг.

«Нет... Мне надо домой», – произнес самый ценный игрок финала, вызвав смех в зале.

Никола также заявил, что в целом спокойно относится к завоеванию первого титула в карьере.

«Мы справились со своей работой, достигли успеха в своем деле, реализовали поставленную задачу. Это потрясающее чувство. Но, как я уже говорил раньше, это еще не главное в мире. Мне так кажется. Ну хорошо, я выиграл. Ну то есть нет, это мы выиграли. Но это все равно не самое главное в мире. Есть еще немало вещей, которые мне нравятся. Это нормально, я так считаю. Никто не любит свою работу. Или любит? Они просто врут», – заявил Йокич.

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