Брюс Браун: «Хочу остаться в «Денвере»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Брюс Браун Баскетбол

Форвард «Денвера» Брюс Браун заявил, что хочет продолжить выступать за «Наггетс».

«Я хочу остаться.

Посмотрите на нас. Мы празднуем выход в финал, побеждаем в финале. Это то, ради чего мы идем в НБА – побеждать на самом высоком уровне», – сказал Браун.

У Брауна есть опция продления контракта на сезон-23/24 стоимостью 6,8 млн долларов. Форвард, скорее всего, откажется от опции и станет свободным агентом. «Наггетс» по правилам НБА могут предложить 26-летнему игроку только 7,8 млн долларов.

Моменты счастья «Денвера»: обнимали кубок нежно-нежно, лидер всех расцеловал

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DevilBrO
Правильно, а ради этого нужно ещё не наглеть и играть на свою реальную ставку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий