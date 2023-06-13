Брюс Браун: «Хочу остаться в «Денвере»

Форвард «Денвера» заявил, что хочет продолжить выступать за «Наггетс».

«Я хочу остаться.

Посмотрите на нас. Мы празднуем выход в финал, побеждаем в финале. Это то, ради чего мы идем в НБА – побеждать на самом высоком уровне», – сказал Браун.

У Брауна есть опция продления контракта на сезон-23/24 стоимостью 6,8 млн долларов. Форвард, скорее всего, откажется от опции и станет свободным агентом. «Наггетс» по правилам могут предложить 26-летнему игроку только 7,8 млн долларов.

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