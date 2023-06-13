Защитник Брюс Браун может покинуть «Денвер» в межсезонье.

У Брауна есть опция игрока на сезон-23/24, удачно отыгравший в плей-офф-2023 баскетболист с высокой вероятностью выйдет на рынок свободных агентов.

«Наггетс» по правилам НБА могут предложить 26-летнему игроку только 7,8 миллиона долларов.

В завершившемся розыгрыше плей-офф Браун набирал 12,1 очка, 3,9 подбора и 1,9 передачи за 26,5 минуты на площадке.

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