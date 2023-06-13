Брюс Браун, скорее всего, покинет «Денвер» в межсезонье. Клуб может предложить игроку только 7,8 млн долларов

Теги возможные переходы Денвер НБА Брюс Браун Баскетбол

Защитник Брюс Браун может покинуть «Денвер» в межсезонье.

У Брауна есть опция игрока на сезон-23/24, удачно отыгравший в плей-офф-2023 баскетболист с высокой вероятностью выйдет на рынок свободных агентов.

«Наггетс» по правилам НБА могут предложить 26-летнему игроку только 7,8 миллиона долларов.

В завершившемся розыгрыше плей-офф Браун набирал 12,1 очка, 3,9 подбора и 1,9 передачи за 26,5 минуты на площадке.

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9 комментариев

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mephist13
если и сейчас меньше 10 получит, парню нужно будет агента менять

о том, что он должен получить многолетний контракт в районе 10 миллионов за сезон, ещё 2 года назад говорили, но сначала он принял квалифай Бруклина всего на 4.5 за год, потом через год налоговое MLE Денвера на 6.5, ну ок, спишем это на желание побороться за гайку, но теперь то точно пора нормальную зарплату просить
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Евгений Денисов
Пошла движуха) но в целом у Денвера вроде как есть 2-3 года с точки зрения стабильности контрактов. Если травм не будет, то мини-династию можно попробовать затащить.
+9
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Т Le
Брюс редкий игрок типа х-фактор. Нужно как-то возвращать его.
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0
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RuslanMat
Ответ Exterior
Все еще убежден что Денверу бы лучше будет MPJ обменять и получить как минимум 2 ролевиков (хороших), но незнаю как об этом думает Денвер!
А о других клубах ты подумал?)Нужен ли он им, за двух хороших ролевиков?
+4
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Exterior
Все еще убежден что Денверу бы лучше будет MPJ обменять и получить как минимум 2 ролевиков (хороших), но незнаю как об этом думает Денвер!
+2
-1
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scorp19
Очень было бы жаль. Большой вклад вносил.
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Дмитрий Белов
Портер крепко конечно подгадил команде на годы вперёд.
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Exterior
Ответ RuslanMat
А о других клубах ты подумал?)Нужен ли он им, за двух хороших ролевиков?
Ну не всем он конечно нужен, но пару-тройкам команд у которых больших задач на след.сезон нет, возможно он был бы интересен. К примеру САС, Юте или Шарлотт. Играл бы он там в основе более важную роль чем в Денвере. Повысил бы себе стоимость возможно и обмен дальше.
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