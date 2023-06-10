Брюс Браун: «Если бы не Шабазз Нэпьер и Уэйн Селден, меня бы здесь не было»

Форвард «Денвера» назвал двух игроков, которым он обязан своим попаданием в .

«Я равнялся на многих баскетболистов из Бостона, например, на Шабазза Нэпьера, Уэйна Селдена. Я наблюдал за игрой этих парней. В молодости я смотрел, как Шабазз играл в Бостонской баскетбольной лиге.

Если бы не эти парни, меня бы здесь не было. Я не думал, что ребенок может выбраться оттуда, откуда я родом. Так что эти парни сыграли огромную роль в моем успехе», – сказал Браун.

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