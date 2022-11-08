«Бавария» подписала Нильса Гиффая

Мюнхенская объявила о переходе легкого форварда (31 год, 201 см).

Контракт подписан до 2025 года.

Гиффай начинал сезон-22/23 в испанской «Мурсии». В прошлом розыгрыше Нильс провел 25 матчей в за литовский «Жальгирис», набирая в среднем 5,7 очка и 2,8 подбора.

Также форвард стал бронзовым призером Евробаскета-2022 в составе сборной Германии. Там его средние показатели составили 5,9 очка и 1,9 подбора.

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