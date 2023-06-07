Александр Разумов покинул УНИКС

Чемпион Единой лиги ВТБ казанский УНИКС официально объявил об уходе из команды форварда (31 год, 204 см).

В минувшем сезоне 31-летний баскетболист принял участие в 25 матчах, набирая в среднем 1,2 очка и 1,0 подбора за 8 минут на площадке.

«Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Александра за время, проведенное в команде, а также желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

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