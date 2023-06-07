Александр Разумов покинул УНИКС

Теги переходы возможные переходы УНИКС Единая лига ВТБ Александр Разумов Самара Баскетбол

Чемпион Единой лиги ВТБ казанский УНИКС официально объявил об уходе из команды форварда Александра Разумова (31 год, 204 см).

В минувшем сезоне 31-летний баскетболист принял участие в 25 матчах, набирая в среднем 1,2 очка и 1,0 подбора за 8 минут на площадке.

«Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Александра за время, проведенное в команде, а также желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Ранее «Свободный агент» сообщал, что Разумов близок к переходу в «Самару», стороны практически согласовали контракт на 1 год.

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