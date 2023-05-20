«Локомотив-Кубань» подписал новый контракт с Джейленом Барфордом

Теги переходы Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Джейлен Барфорд Баскетбол

«Локомотив-Кубань» официально объявил о подписании нового контракта с атакующим защитником Джейленом Барфордом (27 лет, 191 см).

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Барфорд стал лучшим бомбардиром краснодарской команды, а также вошел в четверку самых результативных игроков лиги и помог «Локо» завоевать серебряные медали чемпионата.

Показатели американца составили 16,6 очка, 3,7 передачи, 3,6 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матч.

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