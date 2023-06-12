Калеб Мартин об отчислении из «Шарлотт»: «Честно говоря, я бы тоже отчислил себя. Не винил их в тот момент»

Теги Шарлотт Майами НБА Шэмс Чарания Калеб Мартин Баскетбол

Братья Калеб и Коди Мартин пообщались с инсайдером The Athletic Шэмсом Чаранией.

Чарания спросил, как Калеб отреагировал на отчисление из «Шарлотт» в 2021 году.

«Первое, что я сделал – зашел в свою статистику. Посмотрел на все: посмотрел на свои проценты, посмотрел на свою эффективность. Честно говоря, я бы тоже отчислил себя. Я не винил их в тот момент. Понял, что тогда я не давал нужного результата», – сказал Мартин.

В сезоне-2020/21 форвард набирал в среднем 5 очков, реализуя 37,5% с игры и 24,8% из-за дуги.

В плей-офф-2022/23: 12,8 очка, 5,5 подбора при 53,3% с игры и 44% 3-очковых.

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6 комментариев

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Чудинов Дмитрий
Это говорит лишь о том, что Шарлотт не умеет развивать игроков. Отказались от Монка и Мартина, которые в этом ПО очень круто себя показали.
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Air Hornet
Ответ Чудинов Дмитрий
Это говорит лишь о том, что Шарлотт не умеет развивать игроков. Отказались от Монка и Мартина, которые в этом ПО очень круто себя показали.
А в какой команде нет подобного? Ну ведь и правда, Малик и Калеб крайне неубедительно выглядели, хотя шансы получали. Сейчас на очереди Букнайт, ну как только не пытался Клиффорд его встроить, вот реально все шансы у парня были... При этом, Болл и Бриджес смогли себя проявить. Пи Джей Вашингтон вполне справляется, пусть и с переменным успехом, но в целом - ролевик добротный, свою работу знает. Второраундники Коди Мартин, Джейлен МакДэниелс, Ник Ричардс, Девонте Грэм, Брайс МакГоуэнс. Все получают(ли) время и шансы. Сейчас кстати Марк Уильямс будет подходить к новому сезону в роли стартового центра и с большими ожиданиями. Скажу так, не идеально, но при Капчаке с молодёжью работают. Просто есть такое - своя команда и своё время. Всех не пристроишь, к сожалению.
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Air Hornet
Ответ Air Hornet
А в какой команде нет подобного? Ну ведь и правда, Малик и Калеб крайне неубедительно выглядели, хотя шансы получали. Сейчас на очереди Букнайт, ну как только не пытался Клиффорд его встроить, вот реально все шансы у парня были... При этом, Болл и Бриджес смогли себя проявить. Пи Джей Вашингтон вполне справляется, пусть и с переменным успехом, но в целом - ролевик добротный, свою работу знает. Второраундники Коди Мартин, Джейлен МакДэниелс, Ник Ричардс, Девонте Грэм, Брайс МакГоуэнс. Все получают(ли) время и шансы. Сейчас кстати Марк Уильямс будет подходить к новому сезону в роли стартового центра и с большими ожиданиями. Скажу так, не идеально, но при Капчаке с молодёжью работают. Просто есть такое - своя команда и своё время. Всех не пристроишь, к сожалению.
Ну и добавлю) Калеба бы вообще не было в лиге, если не Шарлотт, с огромной долей вероятности. Он и сам за это благодарил клуб, что дали ему шанс. Пусть и во многом из-за брата, но взяли же, и не просто лавку протирал он, а играл и немало.
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Air Hornet
Ответ Марсель Объелся
Майкл просто двойняшек перепутал
Ну для тех, кто про них в финале узнал - можно так подумать, учитывая все стереотипы о Шарлотт (справедливые и нет). А так, Коди как минимум не менее хорош. Последний сезон из-за травмы не появлялся на слуху вовсе. В предыдущем же показал существенный прогресс в броске, а в защите это наикрутейший игрок. Один из немногих, кто при Боррего буквально "грыз паркет" всегда.
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