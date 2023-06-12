Калеб Мартин об отчислении из «Шарлотт»: «Честно говоря, я бы тоже отчислил себя. Не винил их в тот момент»

Братья Калеб и Коди Мартин пообщались с инсайдером The Athletic Шэмсом Чаранией.

Чарания спросил, как Калеб отреагировал на отчисление из « » в 2021 году.

«Первое, что я сделал – зашел в свою статистику. Посмотрел на все: посмотрел на свои проценты, посмотрел на свою эффективность. Честно говоря, я бы тоже отчислил себя. Я не винил их в тот момент. Понял, что тогда я не давал нужного результата», – сказал Мартин.

В сезоне-2020/21 форвард набирал в среднем 5 очков, реализуя 37,5% с игры и 24,8% из-за дуги.

В плей-офф-2022/23: 12,8 очка, 5,5 подбора при 53,3% с игры и 44% 3-очковых.

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