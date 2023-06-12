Кайри Ирвинг устал от разговоров, что он хочет перейти в «Лейкерс»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Марк Стейн Баскетбол

Инсайдер Марк Стейн считает, что разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг намерен остаться в команде.

Этим летом защитник становится свободным агентом.

«Основываясь на всем, что я слышал, Кайри хочет остаться в «Далласе».

И одна из причин, как мне сказали, заключается в том, что он устал от нарратива, что он пытается пробить себе дорогу в «Лейкерс», – сказал Хэйнс в эфире своего подкаста.

На прошлой неделе появилась информация, что Ирвинг предложил Леброну Джеймсу объединиться в «Маверикс».

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
p
Все мы знаем что Кайри просто устал…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бондарев Олег
И? Посочувствовать?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий