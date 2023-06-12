Кайри Ирвинг устал от разговоров, что он хочет перейти в «Лейкерс»

Инсайдер Марк Стейн считает, что разыгрывающий « » намерен остаться в команде.

Этим летом защитник становится свободным агентом.

«Основываясь на всем, что я слышал, Кайри хочет остаться в «Далласе».

И одна из причин, как мне сказали, заключается в том, что он устал от нарратива, что он пытается пробить себе дорогу в «Лейкерс», – сказал Хэйнс в эфире своего подкаста.

На прошлой неделе появилась информация, что Ирвинг предложил Леброну Джеймсу объединиться в «Маверикс».

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим