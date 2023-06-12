Кайри Ирвинг устал от разговоров, что он хочет перейти в «Лейкерс»
Инсайдер Марк Стейн считает, что разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг намерен остаться в команде.
Этим летом защитник становится свободным агентом.
«Основываясь на всем, что я слышал, Кайри хочет остаться в «Далласе».
И одна из причин, как мне сказали, заключается в том, что он устал от нарратива, что он пытается пробить себе дорогу в «Лейкерс», – сказал Хэйнс в эфире своего подкаста.
На прошлой неделе появилась информация, что Ирвинг предложил Леброну Джеймсу объединиться в «Маверикс».
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