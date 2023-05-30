Джимми Батлер о Калебе Мартине: «Возможно, ваш неопытный глаз его выступление удивило. Мы же видели, как Калеб изо дня в день отрабатывает свои броски»

Лидер «Майами» на пресс-конференции после победы над « » (4-3) воспользовался возможностью похвалить форварда .

«Возможно, вас это удивило. Со стороны для неопытного глаза он выглядит просто как незадрафтованный парень, который начинал с двухстороннего контракта, который играл в G-лиге. А теперь он здесь. Так это выглядит для вас.

Для нас же он – отличный игрок, великолепный защитник, плеймейкер, скорер – все вышеперечисленное. Все видели, как Калеб изо дня в день отрабатывает свои броски. Изо дня в день. Я так горжусь им. В следующем раунде он будет играть еще лучше, и не думаю, что отныне для кого-то это станет сюрпризом», – сказал Батлер.

Показатели Мартина в финале Востока: 19,3 очка и 6,4 подбора при 60,2% реализации с игры и 48,9% из-за дуги.

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