«Финикс» проявляет интерес к Фреду Ванвлиту и Терри Розиру

Теги возможные переходы Шарлотт Крис Пол Финикс Торонто НБА Терри Розир Фред Ванвлит Баскетбол

«Финикс» рассматривает разыгрывающих защитников Фреда ВанвлитаТоронто») и Терри РозираШарлотт») в качестве возможной замены Крису Полу, сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Ранее инсайдер ESPN Тим Макмэн в подкасте Брайана Уиндхорста заявил, «Cанз» этим летом будут активно пытаться избавиться от Криса Пола. За следующие два сезона 38-летнему защитнику причитаются 60,8 млн долларов, но гарантированы из них лишь 15,8 млн.

«Финикс» вылетел из плей-офф, проиграв «Денверу» в серии второго раунда (2-4).

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

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2 комментария

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Денис Храпунов
рост до 185 см обязательное условие что ли?
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jonnysilverhand01
Походу ищут хороший процент трехочкового
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