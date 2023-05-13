«Финикс» проявляет интерес к Фреду Ванвлиту и Терри Розиру
«Финикс» рассматривает разыгрывающих защитников Фреда Ванвлита («Торонто») и Терри Розира («Шарлотт») в качестве возможной замены Крису Полу, сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.
Ранее инсайдер ESPN Тим Макмэн в подкасте Брайана Уиндхорста заявил, «Cанз» этим летом будут активно пытаться избавиться от Криса Пола. За следующие два сезона 38-летнему защитнику причитаются 60,8 млн долларов, но гарантированы из них лишь 15,8 млн.
«Финикс» вылетел из плей-офф, проиграв «Денверу» в серии второго раунда (2-4).
Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой
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