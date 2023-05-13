«Финикс» проявляет интерес к Фреду Ванвлиту и Терри Розиру

«Финикс» рассматривает разыгрывающих защитников (« ») и (« ») в качестве возможной замены , сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Ранее инсайдер ESPN Тим Макмэн в подкасте Брайана Уиндхорста заявил, «Cанз» этим летом будут активно пытаться избавиться от Криса Пола. За следующие два сезона 38-летнему защитнику причитаются 60,8 млн долларов, но гарантированы из них лишь 15,8 млн.

«Финикс» вылетел из плей-офф, проиграв «Денверу» в серии второго раунда (2-4).

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой