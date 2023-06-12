Леброн Джеймс призвал подписать петицию о снятии статуса товарного знака с фразы «Taco Tuesday». В 2019 году он сам пытался ее запатентовать

Форвард « » призвал подписать петицию о снятии статуса товарного знака с фразы «Taco Tuesday».

«Это праздник для всех!!! Давайте освободим его @tacobell 👑🌮🔔🫡», – написал Джеймс.

Петиция была создана рестораном быстрого питания Taco Bell.

«Знаете ли вы, что Taco T***day является торговой маркой? Да, это абсурд.

Как кто-то может владеть «Тако-вторником»? Это обычная фраза. Представьте, если бы нам не разрешалось говорить «как дела» или «поздний завтрак»?

Taco Bell считает, что каждый должен иметь возможность говорить и праздновать Taco T***day где угодно и как угодно. Именно поэтому Taco Bell оспаривает торговую марку в суде.

Так что если вы подпишете эту петицию в поддержку освобождения торговой марки «Taco T***day», это будет означать, что вы верите, что каждый должен иметь право говорить «Тако-вторник» в любимый «такодень» недели без возможного судебного разбирательства», – говорится в петиции.

Джеймс известен своей любовью к тако и фразами «Taco Tuuueeesday!». Он так же пытался запатентовать высказывание в 2019 году, но ему отказали.

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