Леброн Джеймс о том, почему не участвовал в данк-контесте: «Это не было моей целью»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, почему никогда не принимал участия в конкурсе данков во время перерыва на Матч всех звезд.
«Я не думаю, что это было то, чего я хотел достичь в своей карьере. Это не было моей целью, когда я пришел в НБА. Не думал, мол, хочу однажды участвовать в данк-контесте, понимаете?
Попасть на Матч всех звезд, стать MVP лиги, выиграть звание лучшего игрока года в защите, cтать чемпионом НБА: это были мои задачи. Данк-контест никогда не был моей целью», – приводит слова Джеймса журналист Брэндон Робинсон.
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