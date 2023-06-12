Леброн Джеймс о том, почему не участвовал в данк-контесте: «Это не было моей целью»

Форвард « » рассказал, почему никогда не принимал участия в конкурсе данков во время перерыва на всех звезд.

«Я не думаю, что это было то, чего я хотел достичь в своей карьере. Это не было моей целью, когда я пришел в НБА. Не думал, мол, хочу однажды участвовать в данк-контесте, понимаете?

Попасть на Матч всех звезд, стать MVP лиги, выиграть звание лучшего игрока года в защите, cтать чемпионом НБА: это были мои задачи. Данк-контест никогда не был моей целью», – приводит слова Джеймса журналист Брэндон Робинсон.

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