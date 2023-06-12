Леброн Джеймс о том, почему не участвовал в данк-контесте: «Это не было моей целью»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, почему никогда не принимал участия в конкурсе данков во время перерыва на Матч всех звезд.

«Я не думаю, что это было то, чего я хотел достичь в своей карьере. Это не было моей целью, когда я пришел в НБА. Не думал, мол, хочу однажды участвовать в данк-контесте, понимаете?

Попасть на Матч всех звезд, стать MVP лиги, выиграть звание лучшего игрока года в защите, cтать чемпионом НБА: это были мои задачи. Данк-контест никогда не был моей целью», – приводит слова Джеймса журналист Брэндон Робинсон.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий