Леброн Джеймс дал старт гонке «24 часа Ле-Мана»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео 24 часа Ле-Мана Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс дал старт знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».

«Пилоты, запускайте двигатели», – произнес баскетболист по-французски.

91-я по счету автомобильная гонка на выносливость, приуроченная к 100-летию первых «24 часов Ле-Мана», проходит на трассе Сарта в окрестностях Ле-Мана (Франция). 

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2 комментария

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Abdulla
Даже не знаю, как это комментировать. Поэтому жду остроумных комментаторов. Я сегодня выдохся на даче, с детьми :)
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N-6 AlexanderX
..Гвозди бы делать из этих людей, в мире бы стало гораздо гвоздей.

Надеюсь летом его увидеть в другом клубе. Хоть в Орландо....ть
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