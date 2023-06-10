Леброн Джеймс дал старт гонке «24 часа Ле-Мана»

Суперзвезда «Лейкерс» дал старт знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».

«Пилоты, запускайте двигатели», – произнес баскетболист по-французски.

91-я по счету автомобильная гонка на выносливость, приуроченная к 100-летию первых «24 часов Ле-Мана», проходит на трассе Сарта в окрестностях Ле-Мана (Франция).

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