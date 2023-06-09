Пабло Ласо: «Финал Евролиги я не смотрел, но очень рад за близких мне людей»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Реал Серхио Юль Пабло Ласо Баскетбол

Бывший главный тренер «Реала» Пабло Ласо признался, что не смотрел финальный матч Евролиги-2022/23, когда его бывшие подопечные стали чемпионами.

«Прежде всего, я очень рад за близких мне людей. Как я могу не радоваться тому, что Тавареш стал чемпионом? Как я могу не радоваться тому, что Чачо, Юль, Руди и другие парни, с которыми я работал, выиграли Евролигу? Я cчастлив за них, безусловно.

Сама игра? Ну, честно говоря, я ее не смотрел. Я даже не смотрел те, которые выиграл сам. Это не те матчи, в которых можно многому научиться. Но видел попадание Юля, например: как я мог это пропустить?» – рассказал тренер.

Ожидается, что специалист в скором времени возглавит «Баварию».

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