Джамал Мюррэй верит, что Йокич может выйти на другой уровень: «Он будет доминировать еще больше»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй считает, что 2-кратный MVP Никола Йокич может стать еще лучше как игрок.

«Некоторые из передач, которые он совершает, и то, как быстро он их делает – вот что впечатляет меня больше всего. Если игрок открыт, он не тратит ни секунды на размышление.

Никола выиграл свой первый трофей MVP, его статистика улучшилась – дважды стал MVP, а сейчас он совсем на другом уровне.

Йокич еще на многое способен, и я думаю, что он еще покажет ту свою сторону, которую мы не видели раньше – где он будет доминировать все время: даже больше, чем когда-либо раньше», – сказал Мюррэй.

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3 комментария

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Рустам Гарипов
единственное в чем он еще может прибавить так это в защите, если он еще и там научится доминировать, так для него вообще никакой конкуренции не останется)
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Tim Timson
поэтому МВП финала нужно отдать Джамалу, но конечно два раза кинуть Николу не затят в лиге,хотя Мюррей невероятен в плей-офф и в финале)
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