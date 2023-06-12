Джамал Мюррэй верит, что Йокич может выйти на другой уровень: «Он будет доминировать еще больше»

Разыгрывающий «Денвера» считает, что 2-кратный MVP Никола Йокич может стать еще лучше как игрок.

«Некоторые из передач, которые он совершает, и то, как быстро он их делает – вот что впечатляет меня больше всего. Если игрок открыт, он не тратит ни секунды на размышление.

Никола выиграл свой первый трофей MVP, его статистика улучшилась – дважды стал MVP, а сейчас он совсем на другом уровне.

Йокич еще на многое способен, и я думаю, что он еще покажет ту свою сторону, которую мы не видели раньше – где он будет доминировать все время: даже больше, чем когда-либо раньше», – сказал Мюррэй.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим