«Он выигрывал чемпионат с тремя разными командами». Рэпер Лил Уэйн считает Леброна Джеймса величайшим в истории

Известный рэпер Лил Уэйн в подкасте All the Smoke объяснил, почему считает (« ») величайшим игроком в истории .

«Брон. Я не знаю Брона лично, поэтому мой ответ будет издалека. Мой ответ – на площадке. Я точно знаю, что любил Джордана за то, что он всегда побеждал. В детстве ты не слишком разбираешься в тонкостях игры.

Сейчас я достаточно взрослый, чтобы понять, как это чертовски тяжело выиграть три подряд чемпионата. Вот за что Джордан получил мое уважение. Но этот парень Брон выигрывал чемпионат с тремя разными командами.

У него нет шести титулов, но он выигрывал с тремя разными командами. И ни в одной из этих команд он не играл вторую роль. Именно поэтому я ставлю его выше », – сказал Лил Уэйн.

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