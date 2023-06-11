«Он выигрывал чемпионат с тремя разными командами». Рэпер Лил Уэйн считает Леброна Джеймса величайшим в истории

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Известный рэпер Лил Уэйн в подкасте All the Smoke объяснил, почему считает Леброна ДжеймсаЛейкерс») величайшим игроком в истории НБА.

«Брон. Я не знаю Брона лично, поэтому мой ответ будет издалека. Мой ответ – на площадке. Я точно знаю, что любил Джордана за то, что он всегда побеждал. В детстве ты не слишком разбираешься в тонкостях игры.

Сейчас я достаточно взрослый, чтобы понять, как это чертовски тяжело выиграть три подряд чемпионата. Вот за что Джордан получил мое уважение. Но этот парень Брон выигрывал чемпионат с тремя разными командами.

У него нет шести титулов, но он выигрывал с тремя разными командами. И ни в одной из этих команд он не играл вторую роль. Именно поэтому я ставлю его выше Джордана», – сказал Лил Уэйн.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича

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6 комментариев

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Ответ Oktay Ibrahimov
Вот это кстати хороший аргумент сам по себе. Быть МВП финала в трех разных командах это очень крутое достижение вне зависимости контекста. Хотя для меня нет понятия "величайшИЙ", скорее "величайшИЕ", так как ставить знак больше меньше в вопросах ретроспективы глупое занчтие.
По нынешним правилам побеждать, переходя в новую команду с готовым сильным составом, несколько проще, чем ждать усиления там, где был задрафтован. В этом смысле Леброн построил максимально рациональную карьеру :)
+5
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fridzon
Разве не проще выигрывать в новой собранной под тебя команде, куда вымениваются нужные игроки?
+3
-3
0
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софочка
Не говорите ему про Роберта Орри
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