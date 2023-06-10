ACB. Плей-офф. «Ховентуд» сыграет с «Реалом» в 3-м матче полуфинала

Теги результаты Ховентуд Реал чемпионат Испании Баскетбол

В субботу, 10 июня, «Ховентуд» примет «Реал» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф испанской лиги АСВ.

АСВ

Плей-офф 

1/2 финала (до трех побед)

Третий матч

Ховентуд – Реал
Дата проведения
10 июня, 19.30
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

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