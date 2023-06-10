ACB. Плей-офф. «Ховентуд» сыграет с «Реалом» в 3-м матче полуфинала
В субботу, 10 июня, «Ховентуд» примет «Реал» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф испанской лиги АСВ.
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 10 июня, 19.30
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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