Стартовал сбор молодежной сборной России U20

Молодежная сборная России «до 20 лет» начала тренировочный сбор, который будет проходить в подмосковном GoPark.

Сбор пройдет с 11 июня по 9 июля. В нем примут участие 18 игроков.

Состав молодежной сборной России U20:

Защитники: Семен Буринский («Зенит»-м, Санкт-Петербург, 18 лет, 183 см), Даниил Глазков («Локомотив-Кубань»-2-СШОР, Краснодар, 17 лет, 193 см), Илья Грушевский («Локомотив-Кубань»-ДЮБЛ, Краснодар, 18 лет, 194 см), Иван Егоров («Парма»-2, Пермь, 17 лет, 189 см), Даниэль Зацепин («ЦСКА-Юниор», Москва, 18 лет, 187 см), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»-ДЮБЛ, 18 лет, 194 см), Игорь Корнаков («Руна»-ДЮБЛ, Москва, 18 лет, 192 см), Иван Прокопенко («Зенит»-м, 19 лет, 185 см), Николай Садиков («ЦСКА-Юниор», 18 лет, 192 см), Вадим Ширинкин (ЦСКА-2, Москва, 17 лет, 191 см)

Форварды: Михаил Дулкай («Зенит»-м, 17 лет, 202 см), Иван Зайцев (ЦСКА-2, Москва, 19 лет, 197 см), Сергей Кудрин («Химки»-2, Московская область, 18 лет, 200 см), Кирилл Петухов (ЦСКА-2, 19 лет, 202 см), (Dream City Christian High School, США, 18 лет, 206 см), Демид Тюлюбаев (СШОР «Локомотив-Кубань», 19 лет, 202 см), Сергей Щетинин («Локомотив-Кубань»-2-СШОР, 19 лет, 200 см)

Центровой: Егор Рыжов («Зенит»-2, 18 лет, 209 см).

Вместе с командой будут работать старший тренер Роман Семернинов («Локомотив-Кубань», Краснодар), тренеры Дмитрий Овсюк (МБА-2, Москва), Михаил Карпенко («Иркут», Иркутск), тренер по ОФП Филипп Ротков («Локомотив-Кубань»), тренер-аналитик Артем Комогорцев («Зенит»-м, Санкт-Петербург), врач по спортивной медицине Виктор Ребров («Локомотив-Кубань»), массажист Алексей Поляков («Локомотив-Кубань») и менеджер Михаил Леонтьев.

Во время сбора юниоры U20 примут участие в Летней лиге UBA 2023, в рамках которой проведут 4 матча в «Playground Савеловская». Они встретятся с командами 5 Lakes (18 июня), БК «Московский» (25 июня), RUNA-POWERCELL (2 июля) и Take Shot White (9 июля).

После этого вместо них в турнире продолжит выступление сборная России U18, сбор которой пройдет в июле-августе.

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