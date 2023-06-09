Майкл Мэлоун: «Портер покажет себя в 4-й игре». У форварда 7 очков в последних двух матчах

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Майкл Портер Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун верит, что Майкл Портер сможет найти свою игру в заключительной стадии финальной серии против «Майами».

«Не сомневаюсь, что он проявит себя в предстоящей игре, которая поможет нам выиграть этот чемпионат», – сказал Мэлоун в преддверии 4-го матча.

Портер набрал лишь 7 очков в сумме в последних двух встречах. Он реализовал лишь 3 броска из 15 с игры, 1 из 8 – из-за дуги.

Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии

 Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий