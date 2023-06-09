Майкл Мэлоун: «Портер покажет себя в 4-й игре». У форварда 7 очков в последних двух матчах

Главный тренер « » верит, что сможет найти свою игру в заключительной стадии финальной серии против « ».

«Не сомневаюсь, что он проявит себя в предстоящей игре, которая поможет нам выиграть этот чемпионат», – сказал Мэлоун в преддверии 4-го матча.

Портер набрал лишь 7 очков в сумме в последних двух встречах. Он реализовал лишь 3 броска из 15 с игры, 1 из 8 – из-за дуги.

Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии

Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями