Звездный разыгрывающий « » заявил о том, что этим летом собирается дебютировать в полулюбительском турнире Drew League.

«Пора уже Дядюшке Дрю сыграть в Дрю», – сказал Ирвинг.

Кайри планировал сыграть в Drew League прошлым летом, но в итоге так и не появился на площадке.

Ирвинг в межсезонье-2023 становится свободным агентом.

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