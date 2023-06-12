Кайри Ирвинг этим летом собирается дебютировать в Drew League
Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг заявил о том, что этим летом собирается дебютировать в полулюбительском турнире Drew League.
«Пора уже Дядюшке Дрю сыграть в Дрю», – сказал Ирвинг.
Кайри планировал сыграть в Drew League прошлым летом, но в итоге так и не появился на площадке.
Ирвинг в межсезонье-2023 становится свободным агентом.
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