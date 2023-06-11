«Плей-офф». Тайриз Халибертон поставил цель на сезон-2023/24

Теги Индиана НБА Матч всех звезд НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон ответил на вопросы болельщиков в социальной сети.

Защитника спросили: «В прошлом году ты говорил, что хочешь провести сезон с линейкой «20+10» и стать участником Матча всез звезд. Что на этот раз?»

«Плей-офф», – ответил Халибертон.

Разыгрывающий набирал в среднем 20,7 очка и 10,4 передачи и поехал на Матч всех звезд в сезоне-2022/23.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The_Enot
Вполне по силам наверно. У Индианы симпатичная команда. Правда претендентов на плей-офф в следующем году будет больше, хочется верить что регулярка получится плотнее чем в этом сезоне.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий