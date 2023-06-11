«Плей-офф». Тайриз Халибертон поставил цель на сезон-2023/24

Разыгрывающий «Индианы» ответил на вопросы болельщиков в социальной сети.

Защитника спросили: «В прошлом году ты говорил, что хочешь провести сезон с линейкой «20+10» и стать участником всез звезд. Что на этот раз?»

«Плей-офф», – ответил Халибертон.

Разыгрывающий набирал в среднем 20,7 очка и 10,4 передачи и поехал на Матч всех звезд в сезоне-2022/23.

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