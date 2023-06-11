«Плей-офф». Тайриз Халибертон поставил цель на сезон-2023/24
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон ответил на вопросы болельщиков в социальной сети.
Защитника спросили: «В прошлом году ты говорил, что хочешь провести сезон с линейкой «20+10» и стать участником Матча всез звезд. Что на этот раз?»
«Плей-офф», – ответил Халибертон.
Разыгрывающий набирал в среднем 20,7 очка и 10,4 передачи и поехал на Матч всех звезд в сезоне-2022/23.
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