Журналист «В мире спорта»: «РФБ при Андрее Кириленко сделала не один шаг назад»

Теги РФБ Андрей Кириленко Баскетбол

Журналист «В мире спорта» Антон Буялов высказал мнение о заявлении президента РФБ Андрея Кириленко о том, что «лучше играть в Азии, чем не играть в Европе».

«Андрей прекрасный человек и великолепный баскетболист. А вот РФБ при нем точно сделала даже не один шаг назад.

При этом картинка выглядит красиво – турниры, медали, награды, бюджетное финансирование. Я вообще не понимаю смысл этого органа, который проводит не главные, а второстепенные соревнования.

Что же касаемо вопроса, то да, играть надо там, где такая возможность есть. И если это Азия, то так тому и быть. Но все надо тщательно продумать. Каждый шаг», – сказал Буялов.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

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2 комментария

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Zybazy
А Кириленко-то тут причем? Он бы и рад чтобы наши клубы катали в европе, но кто же нас туда пустит? Журналист только из танка вылез?
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