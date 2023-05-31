Журналист «В мире спорта»: «РФБ при Андрее Кириленко сделала не один шаг назад»
Журналист «В мире спорта» Антон Буялов высказал мнение о заявлении президента РФБ Андрея Кириленко о том, что «лучше играть в Азии, чем не играть в Европе».
«Андрей прекрасный человек и великолепный баскетболист. А вот РФБ при нем точно сделала даже не один шаг назад.
При этом картинка выглядит красиво – турниры, медали, награды, бюджетное финансирование. Я вообще не понимаю смысл этого органа, который проводит не главные, а второстепенные соревнования.
Что же касаемо вопроса, то да, играть надо там, где такая возможность есть. И если это Азия, то так тому и быть. Но все надо тщательно продумать. Каждый шаг», – сказал Буялов.
Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном
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