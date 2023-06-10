Чемпионат Греции. Серия за 3-е место. «Перистери» встретится с ПАОКом
В субботу, 10 июня, в третьем матче серии за 3-е место чемпионата Греции «Перистери» примет ПАОК.
Чемпионат Греции
Плей-офф
За 3-е место (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 10 июня, 19.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
«Перистери» ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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