Чемпионат Греции. Серия за 3-е место. «Перистери» встретится с ПАОКом

В субботу, 10 июня, в третьем матче серии за 3-е место чемпионата Греции «Перистери» примет .

Чемпионат Греции

Плей-офф

За 3-е место (до трех побед)

Третий матч

« » ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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