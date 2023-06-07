Чемпионат Греции. Плей-офф. ПАОК против «Перистери»

Теги результаты ПАОК чемпионат Греции Перистери Баскетбол

В среду, 7 июня, во втором матче серии за 3-е место чемпионата Греции ПАОК примет «Перистери».

Чемпионат Греции

Плей-офф

За 3-е место (до трех побед)

Второй матч

ПАОК – Перистери
Дата проведения
7 июня, 19.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча

«Перистери» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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