Чемпионат Греции. Плей-офф. ПАОК против «Перистери»

В среду, 7 июня, во втором матче серии за 3-е место чемпионата Греции ПАОК примет « ».

Чемпионат Греции

Плей-офф

За 3-е место (до трех побед)

Второй матч

«Перистери» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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