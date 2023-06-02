Чемпионат Италии. Плей-офф. «Дертона» против «Виртуса»
В пятницу, 2 июня, в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Италии «Дертона» дома сыграет с «Виртусом»
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 2 июня, 22.00, «Palasport Paolo Ferraris»
«Виртус» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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