Чемпионат Италии. Плей-офф. «Дертона» против «Виртуса»

В пятницу, 2 июня, в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Италии «Дертона» дома сыграет с « »

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Третий матч

«Виртус» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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